Karate, 5 atleti della Ippon 2 ai Campionati Italiani Cadetti

Domenica 13 marzo si sono svolte, a Torino, le Qualificazioni Regionali di Karate per i Campionati Italiani categoria Cadetti. La società biellese Ippon 2 Karate, in virtù dei risultati dei Campionati di ottobre 2021, aveva già il lasciapassare di diritto per i 2 atleti Mosca Filippo (Campione Italiano 2021) e Maia Cisilino, 5° classificata; ad essi si sono aggiunti 3 compagni che, domenica, si sono qualificati sul campo di gara conquistando l'argento nelle rispettive categorie di peso: Matteo Tamone (52 kg), Nelson Boggiani (70 kg) e Inas Nahal (47 kg).

Hanno gareggiato anche Smilla Aggerholm (47 kg), Beatrice Magliola (54 kg) e Nisserine Boussaid (54 kg) che si sono classificate al 3° posto, ma non è stato sufficiente per ottenere la qualificazione. Il Direttore Tecnico Maurizo Feggi, che guiderà il gruppo dei 5 ragazzi (3 maschi e 2 femmine) alle Finali Nazionali al Lido di Ostia, il 9 e 10 aprile, si ritiene soddisfatto considerando che per alcuni dei suoi allievi è stata la prima esperienza di gara.