Biella 4 Racing, parte la stagione 2022: Roberto Barbera in gara al Rally Vigneti Monferrini

Prenderà ufficialmente il via questo fine settimana la stagione agonistica 2022 della Scuderia Biella 4 Racing, e lo farà in occasione della quinta edizione del Rally Vigneti Monferrini.

A difendere i colori del sodalizio biellese sarà il navigatore B4R Roberto Barbera, che detterà le note a Stefano Fausone, in gara su Renault Clio di classe N3 targata Alma Racing. La gara, in configurazione Rally Nazionale con organizzazione VM Motor Team e Race Motorsport Italia, avrà come centro nevralgico la cittadina di Canelli, e prevede per la giornata di sabato 19 le operazioni preliminari di verifica nonché lo svolgimento dello Shakedown, mentre domenica 20 andranno in scena le 9 prove speciali in programma, tre da ripetersi tre volte intervallate da riordini e assistenze, per un totale di 60 km cronometrati sui 129,65 di percorso totale.

“Sono felice di tornare a calcare le prove speciali di un rally”, commenta Roberto Barbera, “in particolar modo facendolo con Stefano nella sua gara di casa. Vedremo cosa riusciremo a fare con la Renault Clio, che useremo data l’indisponibilità del consueto Peugeot. Sicuramente il divertimento non mancherà, speriamo che il bel tempo che è perdurato fin qui, ci accompagni anche durante il weekend”.