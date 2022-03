Con CASB una passeggiata sui sentieri dei pellegrini verso il santuario di Graglia

Nella giornata di domenica 20 marzo, la CASB, la Consociazione amici dei sentieri biellesi tornerà sui percorsi montani con una passeggiata che avrà come meta il Santuario di Graglia.

La partenza è alla chiesa parrocchiale di San Biagio, in via Fratelli Rosselli 11, in direzione Camburzano e da lì si procederà sui sentieri in direzione Graglia. La lunghezza del percorso è di 12 chilometri con 400 metri di dislivello, per una durata complessiva di 6 ore. Prenotazione e green pass obbligatori. Per maggiori informazioni contattare Luigi Vaglio al 3356970386 oppure Renzo Zorzi al 3358068192.