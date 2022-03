Nei giorni scorsi era allarme tra autotrasportatori ma non solo: per giorni benzina e anche il gasolio hanno superato quota 3 euro al litro, portando anche a proteste singolari come lo spegnimento dei self-service di notte. Ora, forse, pian piano si torna alla "normalità", o comunque a quote più ragionevoli.

A spingere al ribasso il prezzo di benzina e gasolio in Italia sarebbe l'andamento delle quotazioni internazionali, tornate ai livelli dei primi di marzo.