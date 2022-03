Spazio HYDRO, il primo appuntamento il 26-27 marzo

Ideato e prodotto da Better Places APS/Spazio HYDRO, Fluviale è una rassegna di eventi nata nel 2021 che attraverso talk, laboratori e momenti spettacolari di arti visive e performative, indaga il rapporto con il torrente e la relazione tra umano ed altre entità.

Uno dei temi centrali della prima edizione è stato “River as a common” ovvero il tentativo di ripensare il fiume come un bene comune, ma anche come un’entità, sotto vari punti di vista, portatrice di trasformazioni, necessità, desideri e quindi anche di diritti.

Per il primo evento del 2022 ampliamo il tema river as a common, mettendo il fuoco precisamente sui diritti dei corpi idrici. In questa due giorni dedicata al fiume ospiteremo tra sabato pomeriggio e domenica mattina un laboratorio di esplorazione e studio di ambienti acquatici, un talk e tavola rotonda aperta al pubblico con vari ospiti di rilevanza nazionale ed esploreremo, infine, il tratto urbano del Torrente Cervo con un’escursione sulle sponde. Oltre alle attività laboratoriali non mancherà il lato spettacolare: il sabato sera ospiteremo una performance dedicata al tema e un dj set. Fluviale è parte di Tact, progetto vincitore dell’avviso pubblico Creative Living Lab – 3 edizione, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura in cui Better Places Aps è partner della capofila Fondazione Pistoletto Onlus. Ora, ecco il programma del primo week end! Sabato 26 marzo 2022, ore 14.30-16.30 Acqua ad occhi chiusi, soggetti aperti Il workshop a cura del collettivo di ricerca artistica Corpi Idrici (http://corpiidrici.it) è volto a proporre alcune tecniche di esplorazione e studio degli ecosistemi acquatici, per entrare in relazione con un territorio vivo e mobile così da creare e fornire un insieme di strumenti per lavorare con il paesaggio considerandolo come soggetto vivente. Attraverso alcune sessioni di ascolto e la generazione di segni con tecniche di disegno automatico e fotografia, tenteremo di discutere le modalità di ascolto dell’acqua superandone il dato fenomenologico. Stimolando una contemplazione attiva e generativa ci domanderemo come fare documento, messa in forma, traccia e studio di un elemento mutevole che delinea geografie e territori portando con sé storie singole e collettive.L'attività è a numero chiuso, 20 posti, occorre prenotarsi inviando una mail a info@spaziohydro.cominfo@spaziohydro.com sabato 26 marzo 2022, ore 17-19 Il fiume come bene comune e i suoi diritti Talk e tavola rotonda, modera Bertram Niessen, direttore scientifico di cheFare. Ospiti del talk: Andreco, artista visivo e ingegnere ambientale (Roma); Corpi Idrici, collettivo multidisciplinare di ricerca artistica (Genova); Maria Rosaria Marella, ordinaria di diritto privato all’Università di Perugia; Giacomo Capuzzo, postdoctoral fellow presso l'Università degli studi di Ferrara e docente all'Università degli Studi di Perugia. Con la partecipazione di EST-Urbano / Osservatorio Biellese Beni Culturali e Paesaggio (Biella), Spazio HYDRO (Biella), Imbarchino del Valentino(Torino). Accesso libero con prenotazione inviando una mail a info@spaziohydro.com Sabato 26 marzo 2022, ore 21.30-24 Corpi idrici. Sinfonia da una città, performance, durata 30’.A seguire: Stefania Vos, djsetKudd, djset