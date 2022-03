Libri da leggere durante il fine settimana a casa

Il fine settimana è un ottimo momento per dedicarsi alle proprie passioni e ai propri hobby, tra questi c’è la lettura. Lasciare che le pagine, una dopo l’altra, ti conquistino facendoti viaggiare verso mondi lontani è una grande opportunità; oltre ai grandi classici e alle novità sono i libri più venduti a dare una ispirazione su cosa acquistare e sfogliare durante il fine settimana a casa. Abbiamo selezionato alcuni titoli imperdibili per i lettori.

Annientare – Michel Houellebecq

Un libro uscito nei primi mesi dell’anno dopo mesi di attesa; Annientare di Michel Houellebecq racconta di Paul Raison, nel ruolo di protagonista. Paul è amico e consigliere del ministro dell’Economia francese Bruno Junge. Il romanzo è ambientato nel 2027 in uno scenario di post-democrazia tra attacchi terroristici e altre situazioni drammatiche. Il racconto fa riflettere dal punto di vista politico, di sicurezza ma anche a livello familiare con una trama davvero emozionante.

Il primo caffè della giornata – Toshikazu Kawaguchi

Un altro romanzo da divorare in un weekend è il primo caffè della giornata di Toshikazu Kawaguchi. Molti ricorderanno il nome di chi scrive per il capolavoro Finché il caffè è caldo. Fa parte della corrente nipponica che racconta il Giappone in una chiave unica, tanto da far respirare al lettore proprio l’atmosfera locale. Ancora una volta è una caffetteria la protagonista della storia, qui accadono fatti soprannaturali grazie alle tazzine da caffè. Sorseggiando il caffè si rivive il passato, acquisendo consapevolezze grazie ad aver visto tutto dall’esterno e con occhi diversi.

Tra le nostre parole – Katie Kitamura

Un altro romanzo imperdibile da leggere in questo 2022 è certamente Tra le nostre parole di Katie Kitamura; la trama racconta il tema della ricerca dei segreti dentro le persone in un’atmosfera di un thriller e con tratti realistici incredibilmente accurati. La bellezza di questo testo è quella della penna dell’autrice che riesce a mantenere alta la suspence, disorientando i lettori e facendo in modo che i sentimenti diventino i veri protagonisti.

Violeta – Isabel Allende

Torna a scrivere Isabel Allende e lo fa con Violeta, un romanzo che incarna alla perfezione lo stile dell’amatissima autrice. Tra Cile, Stati Uniti e Norvegia l’autrice fa in modo di narrare la storia della protagonista.

L’equazione del cuore – Maurizio De Giovanni

Tra i libri da leggere nel weekend c’è quello di Maurizio De Giovanni. Intitolato l’equazione del cuore racconta di Massimo, un professore di matematica che vive a Procida ora in pensione. Una telefonata rompe l’idillio: la figlia e il genero sono morti in un incidente stradale mentre il nipote è in coma. Maurizio corre al nord, nella città che aveva dato fortuna al genero e alla figlia raggiungendo il nipotino Francesco in coma anche se per lui è praticamente uno sconosciuto. A raccontargli del piccolo è Alba, la babysitter che si occupa di lui. Dai racconti emergono dubbi: forse non si tratta di un incidente. Un romanzo che tiene attaccato il lettore dalla prima all’ultima pagina.

Le ossa parlano – Antonio Manzini

Un libro breve da leggere tutto d’un fiato, Le ossa parlano di Antonio Manzini travolge con la storia di Mirko Sensini. Il protagonista è Mirko che è scomparso sei anni fa dopo essere stato visto l’ultima volta all’uscita della scuola. Il corpo del piccolo non è mai stato ritrovato e nonostante gli sforzi della madre per tenere attiva la curiosità il caso è stato chiuso. Ad intervenire però è un medico di Aosta in pensione che passeggiando per i boschi trova delle ossa umane appartenenti ad un bambino che potrebbe avere l’età di Mirko. Un romanzo avvincente che porta ancora una volta la luce sul vicequestore Rocco Schiavone.

Verso il paradiso – Hanya Yanagihara

Hanya Yanagihara ha incantato con altri titoli prima di questo e anche Verso il paradiso non delude le aspettative. La trama parte da lontano, è il 1893 quando tutti in una New York simbolo di libertà erano liberi di amare davvero chi desideravano. La trama fa un passo avanti di 100 anni e racconta dell’epidemia di AIDS sempre nella stessa città, questa volta però si racconta della storia d’amore tra un ragazzo e un partner con una grande differenza d’età. Un altro passo avanti, siamo nel 2093 in un futuro che possiamo solo immaginare. L’amore come collante vede come sfondo poi situazioni gravi di epidemie, pestilenze e regimi totalitari.