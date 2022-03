Sabato l'addio alla 15enne morta sulla giostra

Si svolgeranno sabato, alle 10, nella palestra dell'oratorio maschile San Giuseppe di Trecate, i funerali della quindicenne morta dopo un tragico incidente avvenuto su una giostra del luna park di Galliate.

Lunedì mattina c'è stato un sopralluogo del pm Paolo Verri e dei tecnici dello Spresal a Galliate. Il magistrato ha visionato la giostra dove sabato sera si è consumata la tragedia nella quale ha perso la vita la giovane, ricoverata in gravissime condizioni e poi morta nelle ore successive all'incidente al Maggiore di Novara. Sarà l'autopsia a dover dare delle risposte per chiarire le cause della morte della 15enne. Al momento sono due gli indagati.