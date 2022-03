Valdilana, inagibile l'abitazione coinvolta nell'incendio di Frazione Molino a Crocemosso

Aggiornamento delle 17

L'abitazione dove questa mattina ha preso fuoco l'autorimessa sottostante è stata dichiarata inagibile. Gli occupanti sono al momento ospitati dai vicini e questa notte dormiranno in una struttura che ha individuato il Comune.

"Purtroppo per motivi di sicurezza non è possibile che i suoi abitanti restino in casa - spiega il sindaco Mario Carlo - . Questa notte dormiranno in albergo, poi cercheremo il prima possibile di rendere agibile almeno una porzione di casa più lontana da dove è si è sviluppato l'incendio".

I fatti

Non sono ancora note le cause per cui questa mattina, 17 marzo, si sono sviluppate le fiamme all'interno di una autorimessa sottostante un'abitazione in frazione Molino di Crocemosso. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco intervenute e ancora al lavoro alle 11, per evitare che l'incendio si propagasse all'alloggio.

I mezzi e il materiale contenuti nella rimessa sono andati completamente distrutti. Il funzionario del Comando di via Santa Barbara dei Vigili del Fuoco sta valutando l'agibilità dello stabile.

Sul posto, a monitorare le operazioni, anche i Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti eventuali.