Favaro in lutto per la morte di Antonietta Grosso, una vita dedicata alla famiglia e al lavoro

La notizia della morte di Antonia Grosso ha gettato nel dolore la comunità del Favaro. Aveva 89 anni. Da queste parti, per tutti, era semplicemente Antonietta, l’affabile e cortese responsabile del negozio di alimentari del paese, gestito insieme ai due figli per molti anni. Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro.

A ricordarla con affetto il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola: “Una figura storica, il suo negozio era un punto di aggregazione, fondamentale per queste zone di montagna. Una grande lavoratrice. Conservo tanti ricordi di lei: da bambino, infatti, ero solito farle visita, specialmente per comprare caramelle e altri dolciumi. Sempre disponibile con una buona parola per tutti. Mi stringo al dolore della famiglia”.

I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, avranno luogo oggi alle 15, partendo dalla chiesa parrocchiale del Favaro.