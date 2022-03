Cerrione, incidente con 3 auto e 2 donne finiscono in ospedale, foto archivio

Due donne di 27 e 47 anni sono state trasportate in codice verde al Pronto Soccorso di Biella. Entrambe sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale, avvenuto nella giornata di ieri, 16 marzo, a Vergnasco, nel comune di Cerrione.

Per cause da accertare si sono scontrate, e uno dei mezzi è finito contro un altro in sosta, di proprietà di una biellese di 62 anni.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per i rilievi di rito. I veicoli sono stati successivamente rimossi dal carro attrezzi.