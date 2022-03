CAI Biella in lutto per la morte di Paolo Masserano: “Sei stato punto fermo, ti ricordiamo col sorriso” (foto dalla pagina Facebook del CAI Biella)

Lutto nel Biellese per la morte di Paolo Masserano, mancato improvvisamente all’affetto dei suoi cari all’età di 75 anni. A ricordarlo, in queste ore, il Club Alpino Italiano di Biella: “Caro Paolo, per tanti anni insieme a tua moglie Luciana, sei stato il volto della nostra sezione. Per tanti anni hai presidiato la sede accogliendo col sorriso chi si avvicinava per la prima volta al CAI e voleva fare la tessera. Per tutti noi che viviamo la sezione sei stato un punto fermo. Ti vogliamo ricordare così, sorridente con la tua squisita cortesia e gentilezza. Caro Paolo, buona gita! Buona montagna! La sezione si stringe a Luciana e a Giorgio”.

Stasera, alle 20 nella chiesa del Vandorno il rosario. Sempre nella stessa chiesa avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, domani, venerdì 18 marzo, alle 15.30.