Non si sono registrati feriti nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina, 16 marzo, a Biella, in prossimità della via Case Sparse. A rimanere coinvolti nello scontro fronte-laterale due automezzi, condotti rispettivamente da un giovane e un anziano. Sul posto gli agenti di Polizia locale per gli accertamenti di rito che determineranno la dinamica dell’accaduto.