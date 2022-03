40enne alla guida centra in pieno capriolo a Sostegno

Nella tarda serata di mercoledì, a Sostegno, sulla provinciale 236, un quarantenne del posto alla guida della sua vettura ha investito un capriolo che gli ha attraversato improvvisamente la carreggiata. L’impatto non è stato forte.

L’animale si è allontanato rapidamente nella macchia circostante la strada, apparentemente in buone condizioni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Coggiola, in transito in quel momento, che dopo essersi accertati dello stato di salute del malcapitato, hanno messo in sicurezza il traffico ed effettuato i rilievi del caso.

L’automobilista è rimasto illeso e non ha avuto la necessità di assistenza sanitaria. A seguito dell’impatto l’auto ha subito solo lievi danni sulla parte anteriore sinistra risultando marciante ed in grado di riprendere la marcia.