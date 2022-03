Cittadinanza onoraria al Generale Graziano: “Biella è una città che si ricollega alle mie origini”

In occasione del 161° anniversario dell’unità d’Italia celebrato quest’oggi, giovedì 17 marzo, la città di Biella consegnato la cittadinanza onoraria al Generale Claudio Graziano, esimio rappresentate delle forze armate con una lunga ed onorevole carriera, culminata con l’incarico come capo di Stato Maggiore della Difesa nel 2014 e come presidente del Comitato militare dell’Unione Europea nel 2017. Alle ore 11 circa, nella sala consigliare di palazzo Oropa, è incominciata la cerimonia: “Questo è un pubblico attestato di stima – spiega il sindaco Claudio Corradino –, di ammirazione e riconoscenza per ciò che il Generale Graziano rappresenta nel mondo delle istituzioni. Egli è il comandante che, nella storia recente del nostro Paese, ha raggiunto le vette più alte delle gerarchie militari nazionali ed internazionali”.

Il riconoscimento ha un significato duplice per il Generale: “Questa è l’ultima cittadinanza onoraria che riceverò in servizio attivo e sono contento di riceverla a Biella – confida Graziano – perché è un luogo che si ricollega alle mie origini, al mio essere Alpino”. Durante il discorso, non manca l’occasione di fare riferimento ai recenti avvenimenti riguardanti il conflitto in Europa dell’Est: “Nessuno poteva credere che nel 2022 sarebbero ritornate d’attualità parole come ‘guerra’ e ‘nemico’ ma, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, la storia è cambiata. Dobbiamo avere la forza di trovare la coesione – conclude il Generale – perché non possiamo sottovalutare il ruolo fondamentale che abbiamo nel Mediterraneo”.