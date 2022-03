Taglio piante e messa in sicurezza dei versanti, cantieri a Castelletto Cervo

Serie di interventi a Castelletto Cervo. Sono in corso, infatti, i lavori di potatura delle piante presenti in zona Cantone Terzoglio, al cimitero Frazione Garella e al monumento dei Caduti in via per Buronzo.

Altre opere di pulizia e messa in sicurezza sono avviate tramite interventi di ingegneria naturalistica del versante in zona Cantone Molino. “Per consentire l’esecuzione dei lavori la viabilità potrebbe subire alcune variazioni – spiegano dal Comune - Raccomandiamo prudenza e di prestare attenzione alla segnaletica”.