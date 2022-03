Nel nuovo sito internet del Fondo Edo Tempia anche il vademecum della prevenzione

Cambia volto il sito internet del Fondo Edo Tempia e della Fondazione Edo ed Elvo Tempia, all’indirizzo www.fondazionetempia.org: lo fa con l’obiettivo di essere più facile da navigare e da leggere anche dagli schermi piccoli di un telefono e con la speranza di essere sempre più utile a chi ha bisogno di sostegno nella malattia o di informazioni per partecipare ai programmi di prevenzione. Anche per questo tra le novità c’è la sezione “vademecum”, facilmente raggiungibile dalla home page, che mette a portata di clic le indicazioni sugli esami e sui controlli da eseguire a seconda della propria età e del sesso, in modo da tenere sempre sotto controllo la propria salute.

Un’altra innovazione riguarda le visite mediche di prevenzione: ora si possono prenotare anche da casa, seguendo una semplice procedura e scegliendo una data tra quelle disponibili nel calendario. Resta naturalmente possibile prenotare anche con i vecchi metodi, chiamando lo 015.351830 o presentandosi allo sportello di di Biella di via Malta 3 (aperto tutti i giorni feriali dalle 8,30 alle 18) e nelle sedi staccate di Ponzone e Santhià.

Nelle varie sezioni, insieme alle notizie di attualità e agli eventi organizzati, si potranno trovare informazioni sulle attività istituzionali del Fondo Edo Tempia a beneficio dei pazienti nel campo della prevenzione, della cura, dell’assistenza e della ricerca. Sarà anche possibile consultare e scaricare documenti, guide e manuali nella sezione “download”.