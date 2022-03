A Verrone sulla Trossi arrivano le paline per i bus

"Era da anni che ci lavoravano e finalmente il nostro progetto sta per diventare realtà", a parlare è il sindaco di Verrone Cinzia Bossi, a proposito delle paline per i bus che saranno realizzate lungo la Trossi all'altezza di piazza Alpini d'Italia.

A entrare nel dettaglio del progetto del valore di 80 mila euro è però l'assessore ai Lavori Pubblici Antonio Lancione: "Stiamo per assegnare l'appalto, finalmente ci siamo. Faremo una palina a scendere e una salire sulla Trossi all'altezza della piazza Giardini d'Italia, oltre a un attraversamento pedonale in sicurezza".

L'assessore è entusiasta. "Abbiamo dovuto chiedere molti permessi ma era prioritario farlo perchè quando attraversavano gli utenti dei bus, in particolare i giovani che vanno anche a Biella a scuola, non potevano farlo in sicurezza. Ora invece, ci saranno anche le luci di notte. E quando pioveva era un disastro. Oggi le paline che realizzeremo saranno rialzate e per permettere alle persone di stare al coperto ci saranno le pensiline. Speriamo a questo punto di partire presto con i lavori e che siano pronte per l'autunno".