Nuovi scenari professionali, al via il corso per “Operatore rurale di aree marginali”

Il progetto di un corso atto a formare la figura professionale di “Operatore rurale di aree marginali” nasce dalla collaborazione tra Coltiviviamo, Agrimagnano e Vermogno Vive e si pone l’obiettivo, attraverso 15 lezioni teorico-pratiche a partire dal 24 marzo, di recuperare i terreni incolti e le aree marginali. Il programma consiste di 3 differenti moduli che copriranno i temi dell’agricoltura, la gastronomia e il turismo rurale; inoltre, verrà creata un’area di orticoltura nel comune di Occhieppo Inferiore a cui si aggiungerà uno studio di ricerca per la qualificazione della patata di Magnano e la possibilità di creare opportunità di lavoro.



Inserito all’interno del progetto 3V-Vitaverdevera e cofinanziato dalla Regione Piemonte, il corso sarà ospitato presso la biblioteca di Magnano e la sede di Vermogno Vive a Vermogno mentre, per quanto riguarda le lezioni pratiche, esse avranno luogo ad Occhieppo Inferiore e Coggiola. Iscrizioni entro il 28 marzo. Per maggiori informazioni contattare Marinella Moscatelli al numero 335.7025291 oppure scrivendo a marinellamoscatelli958@gmail.com.