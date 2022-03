Mercato, niente riscaldamento e bollette della luce, le associazioni: "Punti a nostro favore", FOTO

"Il prezzo delle materie prime viene assorbito, i prezzi sulle bancarelle hanno subito qualche aumento, è vero, ma esattamente come al supermercato. Il nostro grande problema è il gasolio che è aumentato, ma se ce la giochiamo bene possiamo anche trarre vantaggio da tutto quello che sta accadendo in questo momento". A parlare è Paolo calabrese, Goia Biella, Gruppo organizzato indipendente ambulanti. "Rispetto a un bar o a un ristorante o a un negozio, noi abbiamo il vantaggio che non dobbiamo pagare il riscaldamento e le bollette delle luce sono quasi nulle - continua Paolo - . Quindi se stringiamo i denti e facciamo attenzione ad aumentare giusto per non perderci, possiamo lavorare bene. Il mercato resta pure sempre un posto sano all'aria aperta".

Della stessa idea Carlo Pettinaroli di Anva Confesercenti Biella: "Diciamo che è soprattutto dal punto di vista psicologico che la gente è toccata e quindi ci sono meno presenze. Tanti hanno paura a spendere. Gli aumenti ci sono su tutti i fronti e si fa più attenzione, ma noi alla fine possiamo riuscire ad essere più competitivi di altri non avendo spese sul lavoro per esempio di riscaldamento e bollette della luce".

Anche per Michelangelo Trotta di Fiva Ascom Biella il mercato ha una carta in più da giocarsi: "I rincari ormai ci sono ovunque non solo sulle bancarelle al mercato. Anche il latte costa di più, la pasta. E' chiaro che se vieni qui a cercare la mela particolare e le zucchine biologiche il contadino te le fa pagare di più perchè ha più spese oggi per le bollette per esempio. La gente dai paesi limitrofi viene meno, ma come va anche meno nei centri commerciali lontani perchè costa tanto il carburante. Noi abbiamo comunque una carta in più da giocarci in tutta questa situazione, perchè abbiamo costi seppur importanti, ma comunque più sopportabili da gestire rispetto a un negozio".