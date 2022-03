Covid, fine dello stato di emergenza: addio al Green Pass per bus, hotel, negozi e uffici

Via libera dal Consiglio dei ministri a misure più soft da aprile, dopo la fine dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo. Le restrizioni, ha detto il premier Draghi, verranno eliminate "gradualmente".

Queste le novità: dall’1 aprile niente più Super Green Pass nei luoghi di lavoro per gli over 50, basterà il solo certificato base (tampone) e rimane soltanto la sanzione di 100 euro per chi non si vaccina.

Sempre dall'1 aprile stop anche all'obbligo del Green Pass per ristoranti e bar all'aperto, così come per l'accesso negli hotel e sui bus e sui mezzi di trasporto pubblico locale, mentre continuerà a vigere l'obbligo di indossare le mascherine. Le norme sulle mascherine, infatti, restano invariate fino al 30 aprile. Dal primo aprile non sarà più obbligatorio esibire il Green Pass nemmeno per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio.

La capienza degli stadi tornerà al 100%. Per accedervi sarà richiesto il Green Pass base. Stop anche alle quarantene da contatto. Dal primo aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus, mentre chi ha avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza.

A scuola si continua comunque ad andare con la mascherina chirurgica, e poi si resta a casa con 37,5". Per quanto riguarda l'obbligo di vaccinazione degli insegnanti, Bianchi ricorda che la norma dice che è "fino al 15 giugno".

L'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e Rsa. Per quanto riguarda le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all'interno di ospedali e Rsa sono consentite fino al 31 dicembre 2022 solo con il Super Green Pass.

Resterà l'obbligo del Super Green Pass (ottenuto con il vaccino o con la guarigione dal Covid) al chiuso, per mangiare al ristorante, per l'accesso a centri benessere, piscine, palestre, centri culturali, sociali e ricreativi, nelle sale gioco, in discoteca e per prendere parte a congressi ed eventi sportivi.