Aiuti biellesi all'Ucraina: volontari a destinazione dopo 25 ore di viaggio

Sono portiti ieri 16 marzo altri due pullman carichi di viveri e materiale sanitario in viaggio verso la Moldavia e il confine rumeno-ucraino, a supporto dell'iniziativa lanciata la settimana scorsa da Gabriele Bodo Sasso, presidente Cosrab.

I volontari sono arrivati oggi 17 marzo a metà mattinata a destinazione dopo 25 ore di viaggio.

"Ora si scarica sui furgoni per entrare in Ucraina e portare farmaci e viveri per l' ospedale di Cernivci - spiegano i volontari - . Grazie alla solidarietà di medici biellesi e della farmacia di Netro di Mirella Dottori riusciamo a recapitare anche una quantità Importante di antidolorifici ad uso chirurgico che ci avevano richiesto urgentemente".