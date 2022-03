Aiuti biellesi all'Ucraina, i volontari arrivati a Cernivci

Prosegue il viaggio dei volontari a bordo di due pullman carichi di viveri e materiale sanitario in viaggio verso la Moldavia e il confine rumeno-ucraino, a supporto dell'iniziativa lanciata la settimana scorsa da Gabriele Bodo Sasso, presidente Cosrab.

"Dopo mille peripezie anche stavolta siamo riusciti a consegnare il carico a Cernivci per l’ ospedale. Sembra assurdo ma e’ particolarmente complicato anche portare aiuti .Ora si riparte per la dogana di Sculeni, Moldavia dove ci aspettano 21 persone e un cagnolino e dove scaricheremo altro materiale. E' stato determinante l' intervento dell' ambasciatore italiano in Moldavia mosso dall'onorevole Delmastro Dellevedove senza il quale avremmo dovuto fermarci. Arriveremo in zona per le 22 e speriamo di andare a segno anche qui".