17 marzo, buon compleanno Italia! E anche Biella ha fatto la sua parte

161 anni fa con la promulgazione della legge 4671 venne dato il via alla Costituzione del Regno d’Italia.

Era il Parlamento Piemontese che cessava di essere tale per dare finalmente compimento all’unità nazionale che sarebbe poi stata raggiunta compiutamente dopo la terza guerra d’indipendenza (1866), la presa di Roma (1870) e la Prima guerra mondiale (1918). Una data che sanciva la fine delle rivendicazioni, giuste, per dare agli italiani finalmente una patria e una dignità di popolo tra le potenze europee. Un’unità in cui i biellesi hanno fatto la loro parte, basti solo pensare alla famiglia La Marmora e a tutti gli altri protagonisti del periodo Risorgimentale, che concorsero in modo fattivo a quelle pagine.

Ricordare l’atto costitutivo, insieme alla bandiera, all’Inno e alla Costituzione di fatto diventate legge nel 2012 non è solo un esercizio mnemonico di natura storica ma come ben recita la legge “..ricordare e promuovere i valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica”.

Di strada la nostra nazione ne ha fatta, siamo passati anche attraverso pagine buie, ma la nostra identità è cresciuta e ogni volta che cantiamo l’inno prima di una manifestazione o di una vittoria sportiva e di un evento celebrativo ricordiamo il sacrificio dei nostri avi che hanno combattuto su mille campi per dare a tutti noi la serenità di progredire in tutti i settori della civile convivenza. W l’Italia