Il panino del mese di casa Elvo richiama sapori forti e tradizionali: Dal Black Angus con erbette piccanti, fino al caciocavallo Silano D.O.P.

Il panino speciale che il BBQ Pub di Birra Elvo propone per il mese di marzo si ispira ai sapori forti e tradizionali di un inverno che volge ormai al termine.



Il piatto speciale è composto da Bun con semi di sesamo, hamburger di Black Angus da 150g, erbette leggermente piccanti sfumate con la birra Osè di casa Elvo, bacon, Caciocavallo Silano D.O.P. e, per concludere il tutto, maionese aromatizzata al limone e pepe.



Insieme alla grande selezione dei panini proposti ogni mese e al panificato, va sottolineata la grande attenzione che il pitmaster – ovvero l’esperto barbecue del BBQ Pub – riserva alle lavorazioni e valorizzazioni delle carni: oltre alle cotture indirette ed affumicate, uno dei fiori all’occhiello del BBQ Pub è rappresentato dalle cotture alla griglia, dove la selezione di carni e pezzature spazia dalle frollature più classiche e dei territori nostrani fino a carni con frollature speciali provenienti da tutte le parti del mondo (a seconda della disponibilità).

Tra queste ultime trova spazio uno dei prodotti più apprezzati dagli amanti della carne, ossia la selezione di carni Dry Aged, lavorate con un metodo di frollatura che, tramite disidratazione – a secco, appunto – permette di ottenere e un prodotto finale morbido, dal sapore inteso e al contempo scioglievole.



All’interno del variegato mondo delle carni Dry Aged l’attenzione è posta non soltanto alla scelta di un fornitore di eccellenza per ciò che concerne le materie prime, ossia la Macelleria Da Carlo di Genova, ma anche - e soprattutto - nell’esaltazione del sapiente lavoro fatto da quest’ultimo: è qui che la conoscenza delle tecniche e dei tempi di cottura da parte del pitmaster permette di restituire al palato un prodotto estremamente complesso nella sua semplicità.



Il BBQ Pub Birra Elvo si trova a Biella, in via San Filippo, 17.

Per info e prenotazioni: 015 3702122

Pagina Facebook: www.facebook.com/pages/Birra-Elvo/721691461244857

Pagina Instagram Pub: www.instagram.com/birraelvo_bbq_pub