Rally & co al Vallate Aretine, FOTO

Grande risultato per la scuderia biellese Rally & co e per i suoi portacolori alla 12°edizione del Rally Vallate Aretine, prima tappa del campionato italiano rally autostoriche.

Seconda posizione assoluta nella coppa scuderia per merito dei 3 equipaggi arrivati su 5 partiti a partire dal duo formato da Davide Negri e Roberto Coppa che a bordo della subaru legacy preparata dai fratelli Balletti hanno agguantato una superlativa seconda posizione assoluta nonché primi nel quarto raggruppamento, vincendo 2 prove speciali ; "una bella prestazione la nostra con una vettura veramente performante, abbiamo individuato anche alcune modifiche che dovrebbero consentirci di migliorare le nostre prestazioni nelle prossime gare".

Dodicesimi assoluti, quarti di raggruppamento 3 e terzi nel trofeo Michelin con la chicca di un 9°tempo assoluto di prova speciale per l'inossidabile equipaggio formato da Luca Delle coste e Franca Regis Milano che a bordo della consueta Fiat ritmo 75 hanno fatto una gara superlativa esente da qualsiasi problema.

Ventottesima piazza per Pierluigi Porta affiancato da Giuliano Santi sulla nuova Ford Escort RS 2000 con la vittoria nella classe 2000 di gruppo 4 nel terzo raggruppamento, mentre note dolenti arrivano da Bianco e Casazza ritirati sulla seconda prova speciale, mentre hanno dovuto abbandonare per rottura del motore della loro Opel ascona sulla 6° ps Enzo Borini con alle note Massimo Soffritti.