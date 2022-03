Podismo, grande attesa per la 41esima Biella-Piedicavallo

Dopo i record dell’anno scorso, l’edizione numero 41 della Biella-Piedicavallo registra un calo di preiscritti tornando, più o meno, ai numeri del 2019. Saranno circa 150, infatti, i partecipanti domenica alla prima gara storica dell’anno del calendario biellese della corsa su strada. A questi sono da aggiungere una cinquantina di iscritti alla gara “figlia”, la Balma-Piedicavallo, giunta alla sua quinta edizione, entrambe organizzate dall’Asd Gac Pettinengo. Nel 2021 la voglia di normalità nel periodo “pandemico” aveva portato sotto gli archi di partenza 318 atleti a Biella e 137 alla Balma, mentre nel 2019 erano stati 188 e 124.



Un calo probabilmente fisiologico dettato sia dalla situazione economica globale – e in questo l’aumento del costo dei carburanti non ha aiutato – sia per l’incredibile concomitanza con un’altra gara sul territorio, nonostante ad inizio stagione si sia cercato accordo tra organizzatori (stilando un calendario condiviso) per evitare situazioni di questo tipo che, di fatto, non portano beneficio a nessuno. La partenza è in contemporanea: domenica mattina alle ore 10 da piazza Vittorio Veneto a Biella per la gara lunga (18,7 km con circa 615 metri dislivello positivo) e nello stesso momento dal ponticello sul Cervo in frazione Balma di Campiglia per la gara corta (7 km con circa 330 metri dislivello positivo).



Grazie all’apporto di partner locali quali Menabrea, Lauretana, Patti, Botalla Formaggi, MartinOttica&Foto, Farb, Eurometallica, Sergent Major, MA Service, Mazzia Cristian Serramenti, Microtech e AB Bonandini anche quest’anno la gara potrà avere un interessante montepremi: 1750 euro verranno divisi tra i migliori 5 uomini e 5 donne della gara lunga e i migliori 3 uomini e 3 donne della corta. Inoltre ben 90 premi in natura andranno ai primi 5 delle 18 categorie master previste nella Biella-Piedicavallo e altri 54 ai primi 3 delle analoghe categorie della Balma-Piedicavallo.



La sicurezza sul percorso sarà garantita dai gruppi AIB Biella Orso e Valle Cervo ed è assicurato un servizio medico/ambulanza per tutti i partecipanti. Collabora all’evento anche il Gruppo Ana Alpini di Piedicavallo che si occuperà di rifocillare i partecipanti con acqua e tè caldo. Non essendo ancora possibile organizzare il “terzo tempo” mangereccio, viste le norme anti-Covid ancora in essere, gli organizzatori forniranno un pacco ristoro all’arrivo. Per tutti anche uno speciale premio di partecipazione che verrà distribuito all’arrivo alla consegna del pettorale.

Gli atleti iscritti



In attesa delle ultime iscrizioni (la scadenza è prevista alle ore 24 di giovedì sul sito www.biellasport.net e non verranno accettate iscrizioni last minute, nemmeno prima dell’avvio di gara) quattro nomi importanti in ambito maschile sulla Biella-Piedicavallo: si tratta del beniamino biellese Alessandro Ferrarotti (Climb Runners), dei valsesiani Italo Quazzola (vincitore nel 2019) e Francesco Carrera (Casone Noceto) freschi campioni d’Italia a squadre nel Cross Country. Con loro può puntare alla vittoria anche il pinerolese Marco Moletto dell’Atletica Saluzzo, atleta che di recente ha chiuso in 1h04’29” la mezza di Trecate. Nella Balma-Piedicavallo due giovani atleti biellesi cercano il primo gradino del podio: si tratta di Paolo Orsetto (Vercelli 78), secondo nel 2021 e Matilde Bonino (Atl. Stronese-Nuova NordAffari), vincitrice nel 2021, reduci entrambi dai campionati italiani di Cross. Ma altri se ne potrebbero aggiungere.



I record



Partiamo dalla Balma-Piedicavallo Al femminile lo scorso anno sono stati siglati i migliori 5 tempi all-time: in vetta alla classifica proprio la già citata Matilde Bonino, al traguardo in 30’48”. Tra gli uomini, invece, resiste dal 2019 il crono di Francesco Carrera, vincitore in 24’58”. Nella Biella-Piedicavallo sarà difficilissimo, probabilmente per molti anni, abbassare il record ottenuto lo scorso anno dalla burundiana Clementine Mukandanga che vinse in 1h14’59”. Basti pensare che solo una atleta in passato era scesa (di poco) sotto l’ora e 18. E anche nella classifica all-time maschile è indubbiamente di altissimo livello il tempo ottenuto da Xavier Chevrier nel 2021 quando vinse in 1h03’26”, abbattendo di un minuto il limite precedente di Italo Quazzola. Gli ultimi biellesi a vincere la Biella-Piedicavallo sono stati Alberto Mosca nel 2018 e Lara Giardino nel 2019.