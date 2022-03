Prende il via la stagione 2022 della squadra di ciclismo categoria Juniores Energy Team Asd. Si tratta di un progetto sportivo di alto livello, educazione e formazione dei giovani, con una solida tradizione pluridecennale e sede in Albese con Cassano (CO) e da quest’anno grazie ai molti sponsor, anche con un angolo di cuore ai piedi delle montagne Biellesi.

L'appuntamento è sabato 19 alle ore 15 all’Accademia dello Sport, in Corso Giuseppe Pella 19 a Biella