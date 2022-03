Biella regge un tempo poi Piacenza piazza l'allungo

Niente da fare, la trasferta a Piacenza di ieri sera 15 marzo contro l’Assigeco si rileva pesante come la scalata al Tourmalet per un ciclista. Eppure, i presupposti erano buoni: l’approccio alla partita è stato ottimo e dopo aver subito un sette a zero iniziale, la banda Zanchi ha rifilato un contro parziale che ha portato in testa i rossoblù, Biella è rimasta in partita fino al 24 – 25 a tre minuti dalla fine del secondo quarto, quando un parziale di undici punti a zero ha mandato Piacenza al riposo lungo sul più dieci. Disavanzo poi dilatato nella ripresa sui venti punti e a quel punto non c’è stata più partita.

Sono mancati punti degli americani Davis dopo l’ultima partita in casa non ha più reso come sapeva, ma ci sta anche un po’ di stanchezza e anche Hasbrouck, pur dispensando assist al bacio non ha potuto tenere in galleggiamento l’Edilnol.

Dall’altra parte Sabatini e Devoe hanno realizzato in due i punti che Biella ha messo a referto. Ma andiamo avanti come ha postato capitan Infante dal suo profilo social, qualche battuta d’arresto ci sta, l’obiettivo salvezza è alla portata di mano, pardon di tiro, bisogna crederci tutti insieme UCC Assigeco Piacenza-Edilnol Pallacanestro Biella 76-57

Parziali: 19-15, 35-25, 62-41

UCC Assigeco Piacenza: Cesana 4, Sabatini 27, Pascolo 6, Devoe 26, Guariglia 7, Deri 1, Galmarini 2, Seck 1, Querci 2, Gajic. All.: Stefano Salieri

Edilnol Pallacanestro Biella: Bianchi 3, Hasbrouck 3, Pollone 9, Davis 5, Morgillo 13, Soviero, Bertetti 15, Porfilio 7, Vincini 2, Infante. All.: Andrea Zanchi