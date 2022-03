PNRR, Patelli: “Ridistribuire i fondi per asili nido”

“Approvato dalla VII Commissione della Camera il parere sullo stato di attuazione del PNRR relativo agli ambiti istruzione, sport e cultura. Dopo la notizia relativa al forte rischio flop per i bandi del PNRR destinati alla realizzazione di nuovi asili nido in particolare nelle del Sud, visto che la metà dei 2,4 mld a disposizione non ha avuto richieste da parte dei Comuni, la Lega ha ottenuto in commissione che “eventuali fondi non assegnati vengano redistribuiti per le stesse finalità in modo da permettere il raggiungimento dei vari obbiettivi fissati dal PNRR su tutto il territorio nazionale”. Il rischio di veder sprecate le risorse di alcune regioni è molto alto e sarebbe un pesante danno anche per altre realtà territoriali che hanno presentato più richieste rispetto ai fondi disponibili.

Dopo l’ulteriore proroga concessa dal Governo fino a fine marzo per la presentazione di progetti per gli asili nido contiamo che venga fatta un’analisi e, nel caso ci siano ancora poche domande nelle regioni meridionali, si possa ridistribuire sulle altre del centro-nord. Apprezziamo che questa proposta di buonsenso sia stata condivisa all’unanimità. Il PNRR è un’opportunità importante per riequilibrare i divari territoriali ma non possiamo permetterci di sprecare risorse”.