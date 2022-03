Pella, Vicepresidente vicario ANCI: "Sindaci vicini ai colleghi, alle vittime e ai civili della guerra in Ucraina"

"I Sindaci italiani sono vicini e solidali a tutte le vittime e ai civili della guerra in Ucraina, anche di fronte ai tanti colleghi che stanno sopportando non solo la grave e atroce situazione che colpisce le loro comunità ma anche rapimenti e torture, come sta avvenendo per i primi cittadini di Melitopol e Dniprorudne. Condizioni drammatiche che, in questi ultimi giorni, stanno colpendo rappresentanti democraticamente eletti sui territori invasi dalla Federazione Russa, cosi come la stessa popolazione civile.

Dopo la pandemia, i Sindaci sono ancora una volta chiamati a fare la loro parte e, proprio nell'esercizio del loro dovere e del loro mandato, stanno subendo gravi aggressioni personali che chiediamo siano interrotte con un intervento immediato degli organismi europei e sovranazionali.

Per tradurre la solidarietà in fatti concreti, proprio su questo punto, il Consiglio nazionale Anci lo scorso venerdì ha votato all’unanimità un ordine del giorno che esprime solidarietà e chiede un modello uniforme per fronteggiare l’emergenza profughi, così da mettere in pratica la nova direttiva di Protezione Civile in materia di accoglienza dei profughi che scappano dalla guerra".