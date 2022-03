Fratelli d'Italia, al via raccolta firme a Biella per abolire il Green Pass

Una raccolte firme per abolire il Green Pass. Lo annuncia il segretario provinciale Cristiano Franceschini in una nota stampa: “Fratelli d’Italia chiede la revoca del certificato verde con lo scadere dello stato di emergenza, misura insensata che danneggia la nostra economia ed inutile per combattere la pandemia. Continueremo a fare la nostra parte affinché venga abolito, non ci fermeremo: la Federazione Provinciale di FdI Biella organizza per sabato 19 marzo, dalle 10 alle 12.30, un gazebo a Biella, in piazza Santa Marta, per la raccolta delle firme dei cittadini che vorranno supportare l’iniziativa”.