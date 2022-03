Newsbiella.it: questa sera si affronta il tema delle dipendenze con Jimmy e Luke

Ritorna la trasmissione di approfondimento del mercoledì sera targata Newsbiella.it con i due conduttori Jimmy e Luke, che si occuperanno di tematiche attuali e di ampio respiro con un occhio di riguardo verso i nostri lettori che potranno interagire con loro mandando messaggio o audio al numero 331.9024919 tramite WhatsApp.

Questa sera, mercoledì 16 marzo, dalle ore 20:30, in diretta su Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/www.newsbiella.it e sulla prima pagina di https://www.newsbiella.it/, verrà affrontato il tema della dipendenza nelle sue numerose e talvolta invisibili sfaccettature. Si discuterà l’impatto sulla vita di questo insidioso nemico, come scatta il processo di dipendenza e come se ne può uscire.