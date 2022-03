Casapinta, i volontari tornano sui sentieri per una giornata all’insegna dell’ecologia

La giornata ecologica che si svolgerà nel comune di Casapinta, domenica 27 marzo, nasce da una proposta del gruppo volontari locale e dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mauro Fangazio. L’obiettivo sarà quello di pulire i sentieri dai rifiuti e l’occasione inaugurerà il lavoro dei volontari, già distintisi in passato per aver ripristinato 20 km di sentieri rendendoli in parte percorribili in mountain bike.



L’appuntamento è per le 9, presso la piazza dietro al magazzino comunale, e si raccomanda di presentarsi muniti di tutto l’equipaggiamento necessario, per esempio guati, sacchetti e rastrelli. In seguito, la giornata si concluderà con un rinfresco alla sede degli Alpini, in Via Bassetti 3.