Maxi tamponamento a catena a Cossato, danni per 4 auto in via Martiri (foto di repertorio)

Quattro auto sono rimaste coinvolte nel maxi tamponamento a catena, avvenuto nella giornata di ieri, 15 marzo, in via Martiri, a Cossato. Fortunatamente non sono rimasti feriti i conducenti, una donna di 28 anni e tre uomini di 19, 20 e 66 anni. Sul posto i Carabinieri per la viabilità e la gestione della viabilità.