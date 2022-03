Gaglianico piange la morte di Enrico Mainardi, membro della Banda Musicale Giacomo Puccini

Lutto a Gaglianico per la morte di Enrico Mainardi, mancato in queste ore all'età di 86 anni. Membro della Banda Musicale Giacomo Puccini per diversi anni, era molto conosciuto in tutto il paese, specialmente per la sua tecnica nel suonare la fisarmonica e il basso tuba. “Dispiace tantissimo, era una delle colonne portanti della nostra realtà musicale – spiega il presidente Simone Meliconi – Ci stringiamo al dolore della famiglia”.

Il Santo Rosario sarà recitato domani, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Caldera, alle 11 di venerdì, 18 marzo.