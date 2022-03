Ciclista travolge passante e si ferisce al volto: due uomini in ospedale (foto di repertorio)

Due uomini sono stati trasportati in ospedale dopo essere rimasti coinvolti in un sinistro stradale, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 15 marzo, a Cossato. Secondo le prime ricostruzioni, un ciclista avrebbe travolto in pieno un uomo di 70 anni mentre stava attraversando la strada.

Nell'impatto il biker, un uomo di circa 67 anni, avrebbe sbattuto con violenza la faccia sull'asfalto riportando un trauma al volto. Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme agli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi che determineranno la dinamica esatta dell'accaduto.