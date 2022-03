Ciclista cade per una buca e si ferisce ad una spalla (foto di repertorio)

Brutta disavventura per un ciclista biellese, finito a terra a causa di una buca presente in strada. Il fatto si è verificato ieri, 15 marzo, nel comune di Camburzano. Dolorante ad una spalla, il 63enne ha chiesto l'intervento dei Carabinieri per segnalare quanto accaduto.