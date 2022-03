"Outdoor Rosazza", un concorso che premia il miglior scatto

Una nuova iniziativa finalizzata alla promozione del territorio che coinvolge direttamente gli amanti dello sport outdoor. Un concorso fotografico che premia il miglior scatto che ritragga una attività sportiva all'aperto sul territorio di Rosazza. Dal semplice escursionismo, alla scalata su ghiaccio, passando per la scalata su corda o il boulderismo, allo Sky Running.

Due smart box dei Borghi più belli d'Italia in premio, uno per lo scatto giudicato migliore sotto il profilo tecnico, con giuria di Damiano Andreotti ed il secondo per lo scatto che otterrà il maggior numero di likes sul web.

Validi anche gli scatti dei precedenti raduni boulder.

Con questa semplice iniziativa, nata da una chiacchierata con la guida alpina Stefano Perrone, il Comune accumulerà materiale da inserire in una sezione dedicata alle attività sportive da svolgere sul territorio di Rosazza all'interno del sito del Comune.

Le fotografie dunque saranno liberamente utilizzabili dal Comune che, con quel premio, intende contribuire ad alimentare il circolo virtuoso creato dall'associazione i Borghi più belli d'Italia.

Le istantanee dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica del Comune rosazza@ptb.provincia.biella.it entro le ore 12 del 21 aprile 2021

Che vinca il migliore!