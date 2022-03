A Castelletto Cervo una bella festa di Carnevale

Pace, solidarietà e tanta voglia di tornare alla normalità!

Questa l’atmosfera che ha caratterizzato domenica 13 marzo il Carnevale organizzato dal Gruppo Alpini di Castelletto Cervo.

Successo sia per fagiolata ed pranzo alpino, che la Camminata Umanitaria per i canyon del paese. “Siamo soddisfatti - dichiarano gli Alpini - per la riuscita della festa organizzata in collaborazione con il gruppo Auser il Pioppo, il gruppo 10mila passi per la salute (Salute in Cammino) e l’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito, il biscottificio Migliorati di Castelletto Cervo, la riseria Merlano e riseria Costanzo di Buronzo. Nonostante il periodo difficile vissuto per la pandemia ed ora la guerra in Ucraina, è bastato un semplice passa parola per raggruppare tante persone con in comune un ben preciso obiettivo: pace, solidarietà e tanta voglia di tornare alla normalità”.