Quali sono le più frequenti cause di disturbo del sonno?

L’importanza di dormire bene

I motivi che stanno alla base dei disturbi del sonno possono essere diversi. A tutti prima o poi può capitare di trascorrere qualche notte insonne. Probabilmente stiamo attraversando un periodo particolarmente stressante, e l’ansia ci assale nei momenti di riposo, impedendoci di continuare a dormire.

Oltre a questo ci possono essere diversi fattori che concorrono nel disturbare il nostro sonno. Perché è così importante correre ai ripari?

Perché a lungo andare le conseguenze si iniziano a fare sentire. Tra queste ci sono:

Stati di nervosismo e di ansia

Malattie cardiocircolatorie

Difficoltà a concentrarsi

Squilibri ormonali

E’ chiaro quindi quanto sia importante correre al più presto ai ripari e cercare delle soluzioni efficaci per tornare a riposare bene.

Vediamo insieme quali sono alcuni semplici linee guida.

Verificare le condizioni della stanza

L’ambiente in cui dormiamo dovrebbe favorire il sonno. Una stanza troppo calda o troppo fredda, ad esempio, non si rivelerà confortabile. Che dire della luce che viene dalla strada? Usando dei tendaggi pesanti o chiudendo le tapparelle potremo evitare che le prime luci del mattino ci sveglino troppo presto.

Integratori naturali

Se la difficoltà nel prendere sonno deriva da uno stato di ansia, potrebbe aiutarci l’assunzione di alcuni integratori naturali a base di piante che hanno lo scopo di calmarci e favorire il rilassamento, come la valeriana, il tiglio o la melissa. Clicca qui per maggiori info.

Dispositivi elettronici

Un capitolo a parte meritano i dispositivi elettronici. Entrati a far parte prepotentemente delle nostre vite, molti di noi ha sviluppato la tendenza di utilizzarli anche fino a sera inoltrata. Moltissimi studi però dimostrano quanto la luce blu prodotta dallo schermo dei dispositivi elettronici vada ad inibire la produzione di melatonina, l’ormone che regola i cicli del sonno. La luce blu mette in attività il nostro cervello, trasmettendogli il segnale che sia arrivato il tempo di mettersi a lavoro.

Da non sottovalutare è anche l’effetto che possono avere le onde elettromagnetiche, che vanno a disturbare il sonno profondo. Il risultato potrebbe essere quello di svegliarsi già stanchi e per niente riposati.

Alimentazione

E’ altrettanto importante fare attenzione ai pasti prima di addormentarsi. Sarebbe buona norma evitare di mangiare alimenti troppo pesanti e difficili da digerire che andrebbero inevitabilmente a disturbare il nostro riposo. Evitiamo anche di abusare con bevande contenenti sostanze eccitanti come il caffè, il tè o gli alcolici.

Attività fisica

Che dire dell’attività fisica. Un buon programma di esercizio fisico è un vero e proprio toccasana per l’organismo. Grazie ad esso non solo andremo a migliorare il nostro stato di salute in generale, ma verranno rilasciate nel nostro organismo delle sostanze quali le endorfine che favoriscono il rilassamento. L’importante, come in tutte le cose, è non abusare. Gli esperti suggeriscono anche di non praticare intense attività motorie poco prima di andare a dormire, ma di lasciare intercorrere un lasso di tempo di almeno tre ore tra l’ultimo allenamento ed il momento di andare a letto.