L'istituto comprensivo San Francesco di Biella "Coltiva il gusto"

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, si prefigge due obiettivi principali:

– migliorare lo stile di vita, in particolare quello alimentare, di bambini e ragazzi frequentanti gli Istituti fruitori;

– promuovere la conoscenza del territorio, della filiera corta per una corretta alimentazione rivolgendosi a studenti, genitori ed insegnanti. Le iniziative partono da febbraio 2022 per proseguire durante il corrente anno scolastico e prevediamo di concludere il progetto entro dicembre 2022.

Gli incontri formativi si tengono con cadenza settimanale il mercoledì dalle ore 17,00 alle 18,30 in videoconferenza. Per partecipare agli incontri è necessaria l’iscrizione. E questo pomeriggio 16 marzo è previsto il quinto appuntamento con ospite Adelaide Minato, biologa nutrizionista del fondo Edo Tempia.

Il progetto prevede una ricca serie di eventi formativi rivolti a genitori e docenti sia del nostro che degli Istituti partner del progetto, con obiettivi:

– diffondere buone pratiche legate all’alimentazione sana;

– utilizzo di prodotti della filiera locale;

– presentazione e realizzazione di ricette delle tradizioni locali;

– importanza di sane e corrette abitudini durante la preparazione e il consumo dei pasti;

– presentazione di ricette per cucinare in modo sano e gustoso.

Gli eventi formativi prevedono l’intervento di esperti come: La signora Mina Novello coordinatrice dell’attività di Sapori Biellesi, associazione che si occupa di valorizzare i prodotti enogastronomici locali di qualità, il prof. Marcello Vaudano presidente del DocBi che promuove attività di ricerca finalizzate alla promozione del nostro territorio anche attraverso l’editoria e la pubblicazione del bollettino annuale e della “Rivista Biellese”; il sig. Andrea Finco Presidente della Associazione Terranostra di Vercelli e Biella; Cristina Sale nella cui azienda, fondata nel 1981, viene prodotta un’ampia varietà di frutta e verdura; la dott.ssa Adelaide Minato e la dott.ssa Melania Mazzu – biologhe nutrizioniste del Fondo Edo Tempia; la dott.ssa Elena Chiorboli pediatra e la dott.ssa Antonella Fornaro dell’Associazione Onlus Lil; Le dott.sse Marta Paschetto e Valentina Pavan dell’Associazione Help Olly Onlus; Il signor Sebastiano Ruzza dell’associazione “Mi Nutro Di Vita”.