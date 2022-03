Caro-bollette, è allarme per ospedali e Asl piemontesi. Icardi: "100 mln in più nel 2022"

È allarme conti per gli ospedali e Asl piemontesi a causa del caro-bollette. Secondo le prime analisi, come spiegato dall'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, "ai prezzi di oggi l'incremento energetico previsto per quest'anno supera i 100 milioni per le strutture sanitarie".

"L'unica strada - ha aggiunto - è l'intervento del Governo, perché non possiamo certo abbassare la temperatura o spegnere le luci: possiamo razionalizzare, ma questi interventi di efficientamento avrebbero dovuto essere fatti a partire da 10 anni fa. Oggi la situazione che abbiamo è questa: il nostro patrimonio di edilizia sanitaria è piuttosto vecchio, stiamo cercando di rinnovarlo ma i costi sono difficilmente comprimibili".

Un rincaro cospicuo, considerando che la sanità vale l'83% del bilancio regionale, per una spesa annuale di circa 9 miliardi. Icardi ha quindi rilanciato l'appello per stanziamenti nazionali di risorse, "anche perché siamo l'unico Paese che ha avuto degli aumenti di questo tipo: qualche domanda a Roma dovrebbero farsela".