A Biella la solidarietà per l'Ucraina non si ferma, partiti due pullman pieni di viveri e medicine

Dopo l’arrivo di sabato notte, ripartono due pullman carichi di viveri e materiale sanitario in viaggio verso la Moldavia e il confine rumeno-ucraino. Questa mattina, mercoledì 16 marzo, dal parcheggio dell’officina Decadenti (in viale dei Tigli, a Biella), sono partiti gli aiuti biellesi per l'Ucraina: due pullman strapieni di viveri, farmaci, cibo per animali, pannolini, passeggini e tanto altro.

La missione umanitaria, lanciata da Gabriele Bodo Sasso, ha trovato supporto in un gruppo di volontari che non si conoscevano ma che condividono un obiettivo comune: aiutare il popolo ucraino in questo momento di difficoltà.

Gabriele Bodo Sasso, presidente Cosrab ed ideatore di questa iniziativa ha così commentato: “La situazione in Ucraina è drammatica quindi bisogna fare in fretta per cercare di portare quante più donne e bambini lontano dal conflitto. Iniziative come queste andranno avanti, sicuramente il 24 marzo un altro convoglio partirà, questa volta con 3 pullman vista la grande solidarietà dei cittadini biellesi.”