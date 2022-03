Tennistavolo, buona prova per i ragazzi dello Splendor

La terza prova del Grand Prix regionale di tennistavolo ha portato soddisfazioni ai ragazzi dello Splendor Autogarbaccio/MB Line. I ragazzi dei coach Ruffanello e Sandigliano hanno raggiunto la finale nell' under 13 con Riccardo Motta, categoria dove Zoppello Mattia e Leonardo Alvarado hanno raggiunto i quarti e Leonardo Picco ha trionfato nei recuperi.

Recuperi che vedono Alvarado conquistare la vittoria nell' under 11 e Andrea Saitta al secondo posto nell' under 17. Sempre nell' under 17 brillante terzo posto assoluto di Tommaso Zoppello e quinto di Francesco Bidese. Nell' under 15 Bidese ai sedicesimi e Motta agli ottavi, mentre Martina Picco è quinta nell' under 17 femminile. Una buona prova complessiva e beneaugurante per la prova unica di Isola d'Asti in programma il mese prossimo.