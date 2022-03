Nascerà a Vigliano Biellese un polo sportivo dedicato ai giovani

Creare un polo sportivo dedicato interamente ai giovani: è il nuovo progetto condiviso tra la Polisportiva Vigliano e l’Edilnol Pallacanestro Biella, delineato nella serata di lunedì 14 marzo, nei locali della palestra comunale di Vigliano Biellese. Presenti i principali attori delle due realtà sportive, che hanno descritto agli organi di stampa gli aspetti principali della nuova iniziativa, che rilancia la collaborazione con Biella Next, la società satellite che gestisce l’attività giovanile e che ha portato lo scorso novembre alla nascita di Pallacanestro Vigliano.

“Si è rilevata un’ottima idea – sottolinea il responsabile del settore basket della Polisportiva Francesco Bianchini – La squadra si è fatta onore, ora vogliamo alzare l’asticella: riuscire a portare a Vigliano le squadre giovanili dell’attività regionale, facendo di quest’area la sede principale di tutto il movimento. Siamo felici di aver trovato un terreno fertile a Vigliano e grande disponibilità tra tutti i soggetti coinvolti”. Sulla stessa linea d’onda il presidente di Biella Next Pier Giorgio Castelli: “Si vuole dare un’offerta a circa 150 ragazzi, partendo dal minibasket passando per le diverse categorie fino alla squadra senior. In questo modo, Vigliano diventerebbe la base operativa principale, dove disputare il maggior numero di incontri e attività. La Polisportiva ha dato piena disponibilità, tanto più che il prossimo anno si affronteranno i diversi campionati regionali con i brand di Biella Next e della Polisportiva”.

Sul ruolo di quest’ultima, ha voluto fare chiarezza il presidente Paolo Daniele: “Gestire e ampliare il movimento del basket attraverso le nostre strutture, è questo l’obiettivo principale. Fare di Vigliano il punto nevralgico dei giovani atleti di domani. Siamo orgogliosi della collaborazione con Pallacanestro Biella e a disposizione per ampliare il più possibile questo proposito sul territorio, che sono sicuro prenderà piede. Nasce una grande realtà, stimolante, capace di guardare con programmazione all’oggi e al domani”. E sul Circolo Aurora, ora ribattezzato Club House Polisportiva Vigliano Aurora, Daniele ha aggiunto: “A breve verrà riaperto. Chi meglio di un circolo può contribuire nel riportare i giovani all’interno del nostro paese? Molto presto tornerà a rivivere, sarà gestito da giovani e diventerà la residenza dello sport”.

Parole di assenso sono giunte anche dal presidente Antonio Trada di Pallacanestro Biella: “Credo che questa iniziativa aumenterà la cooperazione tra i vari soggetti a vantaggio dei settori giovanili; inoltre, può riqualificare in maniera importante questo territorio”. Presenti anche le istituzioni di Vigliano, nelle persone del sindaco Cristina Vazzoler e dell’assessore allo Sport Luca D’Andrea: “Si avverte grande entusiasmo dalle parole udite, da parte nostra c’è la massima collaborazione e siamo curiosi di vedere all’opera questo progetto, che guarda con grande interesse ai giovani e alle loro famiglie”.