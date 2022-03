La Milano-Torino farà tappa anche nel Biellese, come cambia la viabilità a Cavaglià e Viverone (foto di repertorio Canova)

Farà tappa anche nel basso Biellese la 103° edizione della Milano-Torino che verrà disputata il 16 marzo e anticiperà di tre giorni la Milano-Sanremo, come accadeva agli inizi della sua lunga storia. La partenza sarà a Magenta (alle porte di Milano) con arrivo a Rivoli, dopo 199 chilometri di percorso adatto ai velocisti. Cavaglià e Viverone sono i paesi biellesi che verranno attraversati dalla carovana, formata da grandi campioni del circuito nazionale e non. Come da ordinanza prefettizia, ci sarà divieto di transito su tutto il percorso di gara dalle 12.30 alle 14.