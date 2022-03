Oropa Trail, cresce l'attesa: aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni per la quinta edizione di Oropa Trail con percorsi rivisti che danno la possibilità di correre in due aree diverse con un nuovo tratto della Valle Oropa. Il 24 Aprile sarà l’occasione per gli appassionati di corsa di montagna di immergersi nella natura tra i Sacri Monti di Oropa e le bellezze dei suoi panorami.



I percorsi previsti sono due: non agonistico (10 km D+350) e agonistico (26 km D+1360) con ritrovo presso il Salone Polivalente di Pralungo(BI) in Piazza Salvo d’Acquisto. La partenza è prevista per le ore 9.



Iscrizioni attraverso il portale Wedosport: https://www.wedosport.net/home.cfm

Info: 015 2522650; 328 9219974

Sito: https://www.oropatrail.it