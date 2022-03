Nuova giunta Corradino, Buongiorno Biella: "Biella non se lo meritava"

Sulla nuova giunta Corradino interviene anche Buongiorno Biella che in un comunicato esprime la sua contrarietà alla soluzione a firma di Lega, Fdi e Fi.

Per la lista civica si tratta di "Una crisi durata esattamente 8 mesi, nata, gestita e risolta senza tener conto in alcun modo del bene della città di Biella. Il momento certamente più basso della politica locale. Nata facendo dimettere un assessore di una giunta che non ha voluto assumersi davvero fino in fondo le proprie responsabilità per i gravissimi errori commessi".

Nel comunicato a firma di Pierangelo Garizio, Presidente dell’Associazione Buongiorno Biella e Andrea Foglio Bonda, Consigliere Comunale e il Direttivo di Buongiorno Biella, la situazione è stata "Gestita con un estenuante braccio di ferro tra le forze politiche di maggioranza, con nomi della società civile bruciati sull’altare dei personalismi. Tenendo a bagno maria una giunta che ha navigato a vista in questi momenti cruciali per il futuro della nostra città, di cui a tutti evidentemente importava molto meno che del futuro del proprio potere. Risolta con una spartizione degli incarichi e un aumento delle poltrone occupate, di cui tutto si può dire tranne che se ne intraveda un bene possibile per i cittadini".

"Non lo meritano i biellesi, stufi e arcistufi di una politica che non può essere giustificata con un semplice “si è sempre fatto così”. Chiediamo però a tutti di continuare a credere che esiste un altro modo di fare politica e di affrontare i problemi, che i politici non sono tutti solo attenti alla spartizione del potere. Ogni cittadino lo chieda, anzi lo pretenda, dalle persone che hanno chiesto il suo voto".