Mosca (Lega), sulla nuova giunta: "Ringrazio il sindaco"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del commissario provinciale Lega Nord Biella Michele Mosca sulla nuova giunta di Biella:

"Ringrazio il sindaco per aver assunto una iniziativa che più volte ho sollecitato al fine di arrivare alla chiusura della crisi della Giunta di Biella, apprendo altresì che sia FI che FDI avrebbero già avallato la proposta di riorganizzazione spianandone di fatto la strada verso una veloce attuazione. Nella giornata di ieri, a seguito di continui contatti e incontri tra giunta, consiglieri e militanti che sono culminati in serata in oltre due ore di dibattito partecipato e franco si sono confrontate posizioni distinte e contrapposte. L’assemblea, per tutelare l’unità del movimento chiamato ad affrontare appuntamenti importanti nel prossimo futuro, ha dato mandato a Corradino di individuare la soluzione definitiva che garantisca il prosieguo delle attività avviate dalla Giunta.

Invito pertanto il sindaco ad assumere in tempi brevi gli atti conseguenti alla decisione formalizzata in modo da proseguire con rinnovato slancio l’attività amministrativa in quest’ultima metà di mandato".