Il Pd sulla nuova giunta di Biella, Chiola: "Vorrei sapere chi è d'accordo in consiglio"

A prendere la parola sulla soluzione alla quale sono arrivati Lega, Fdi e Fi per risolvere la crisi di giunta a Biella è anche il Pd che nel pomeriggio di oggi 15 marzo ha indetto una conferenza stampa.

A fare gli onori di casa è stato il Segretario Provinciale Rinaldo Chiola: "Il fatto è che Corradino non tiene conto del merito di quanto sta accadendo. La giunta con molta probabilità al primo consiglio comunale si aumenterà lo stipendio come prevede la legge, ma ci rendiamo conto che situazione sta vivendo oggi la società? C'è la crisi dell'Ucraina, i prezzi del petrolio che continuano a salire e un conto sarebbe se sindaco e giunta avessero lavorato bene, gli aumenti e il numero in più di assessori ci starebbe anche. Ma qui la situazione è diversa: oltre ai danni che sono stati fatti non si è visto nulla di nuovo, solo una grande irresponsabilità. Voglio sapere in consiglio chi condivide questa scelta alla quale si è arrivati". Chiola non comprende la nuova giunta anche dal punto di vista politico: "Io stimo Mosca, in diverse occasioni abbiamo anche condiviso il modo di pensare. Ma qui si è adottata una soluzione che lo stesso commissario provinciale aveva data per impraticabile. Significa che è tutto in mano a Corradino".

Per il segretario cittadino del Pd Biella Sergio Leone: "E' un fatto vergognoso a quanto si è arrivati. Fdi praticamente commissaria la giunta e la maggioranza di centrodestra in consiglio".

Il capogruppo del Pd Valeria Varnero in consiglio avrà il compito di chiedere chi è d'accordo su questa soluzione su mandato di Chiola: "Tornare dopo 9 mesi con come soluzione un assessore che era stato mandato a casa sembra una farsa - dichiara Varnero - . E siamo anche preoccupati perchè in giunta c'era già confusione prima, chissà come sarà con due nuovi assessori".